ЦИК внес в мажилис представление о досрочном прекращении полномочий Дариги Назарбаевой

В пятницу, 25 февраля, состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, на котором было принято постановление о наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата мажилиса парламента Дариги Назарбаевой.

В соответствии со статьей 52 Конституции и пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона Республики Казахстан «О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановила установить, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата мажилиса парламента Дариги Назарбаевой. В мажилис внесено представление о досрочном прекращении ее полномочий.

Сегодня Дарига Назарбаева заявила о сложении полномочий депутата мажилиса. Она решила «полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности».