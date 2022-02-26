В Киеве и пригородах идут бои

В столице Украины и ее пригородах идут бои, сообщают украинские СМИ. В самом городе отражена атака на воинскую часть на проспекте Победы, подтвердили в Вооруженных силах Украины.

Как сообщили в ВС и Минобороны, в городе войска противодействуют диверсионным группам российских войск, при этом масштабного прорыва в город нет.

При этом стрельба была слышна в течение ночи в разных районах города, в том числе в центре на улице Богдана Хмельницкого и на севере - в районе ТЭЦ-6, которая обеспечивает Киев электроэнергией.

В пригородах Киева, в частности, в городе Васильков в 20 км от украинской столицы идут тяжелые бои. Здесь, по данным местной администрации, российские войска предприняли попытки высадки десанта.

The Washington Post пишет, что США предложили этой ночью Владимиру Зеленскому помощь в эвакуации из Киева в безопасное место, однако он отказался и остается в столице Украины.

Накануне и Зеленский и военные предупреждали, что киевлян ждет тяжелая ночь, поскольку российские войска попытаются взять город штурмом.