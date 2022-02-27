В Алматы проходит митинг за регистрацию политических партий

В Алматы в воскресенье проходит митинг с требованием зарегистрировать политические партии, добивающиеся своей регистрации последние три года и больше, сообщает корреспондент Vласти.

Митинг был заявлен незарегистрированной партией "Ел тiрегi", но собирает участников различных политических сил, по подсчётам корреспондентов, на нем собралось около 200 человек.

Выступивший на митинге лидер партии "Ел тiрегi" Нуржан Альтаев потребовал, чтобы были зарегистрированы все политические партии, распущен парламент и объявлены новые выборы. Он также заявил, что, если пакет политических реформ Токаева, который тот объявит в середине марта, их не устроит, они объявят бессрочный протест и установят палатки. Где именно партийцы намерены протестовать, он не уточнил. Альтаев также потребовал освободить задержанных во время январских событий, всех политзаключенных, а также прекратить пытки.

Лидер незарегистрированной партии «Наше право» Санавар Закирова потребовала ареста членов семьи бывшего президента и роспуска правящей партии. Как и многие другие участники, она также осудила российскую агрессию в Украине.

На митинге полицейские попытались попытались задержать художника Дениса Стадничука, который обклеивал белыми листами памятник Шокану Уалиханову. Две недели назад он организовал перформанс на траурном митинге в Алматы, разложив у монумента Независимости белые листы и яблоки. Митингующие не дали полицейским его задержать.