Число уголовных дел о пытках задержанных после январских событий в Казахстане выросло до 203

Начальник службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Серик Шалабаев на расширенном заседании коллегии надзорного органа сообщил о 203 уголовных делах по фактам пыток задержанных после январских событий и задержании по этим фактам 9 сотрудников правоохранительных органов, передает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.

«На особом контроле генеральной прокуратуры находятся вопросы соблюдения прав лиц, задержанных во время и после массовых беспорядков. На сегодняшний день заведено 203 уголовных дела о пытках и превышении власти, наиболее резонансные из них расследуются специальными прокурорами. В ходе досудебного производства установлено и задержано 9 сотрудников, подозреваемых в применении к задержанным недозволенных методов следствия. На недозволенные методы следствия и применение пыток в прокуратуру поступили 283 заявления», - рассказал Шалабаев.

Он заверил, что «виновные сотрудники правоохранительных органов будут привлечены и осуждены по всей строгости закона».

В целом, по его словам, следственно-оперативные группы расследуют 3 502 уголовных дела по актам терроризма, убийствам, хищению оружия и массовым беспорядкам, по подозрению в их совершении в следственных изоляторах содержится 737 человек. Вместе с тем освобождены с изменением меры пресечения 307 человек, среди них 27 несовершеннолетних, при этом двое несовершеннолетних остаются под стражей. Сейчас от спецпрокуроров поступили материалы еще по 22 задержанным по замене им меры пресечения.

16 февраля заместитель начальника службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов сообщал о 178 уголовных делах о пытках, при этом он называл другую цифру по поступившим в прокуратуру жалобам - 363.