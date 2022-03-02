Депутат «Аманата» предложил Нацбанку исключить свое участие в торгах на Kase

Из-за санкций, которые вводятся в отношении России, Национальному банку Казахстана следует исключить свое участие на бирже, чтобы курс доллара к тенге регулировался исключительно рыночными механизмами, считает депутат мажилиса от фракции партии «Аманат» Аманжан Жамалов. Также он заявляет о необходимости отменить обещанную вкладчикам премию государства по тенговым депозитам и направить эти средства на поддержку социально уязвимых слоев населения.

«Необходимо стабилизировать финансовый рынок. Складывается ощущение, что, привязываясь к рублю, Нацбанк пытается провести девальвацию. При текущей цене на нефть в 100 долларов за баррель при любых раскладах экономически обоснованный курс тенге находится в районе 420-440 тенге за доллар. Но почему-то мы следуем за Россией и паникуем вместе с ней. Экспортеры, импортеры, инвесторы, спекулянты – все участники валютного рынка напуганы и полностью дезориентированы. Никто не знает, куда и как будут перестраиваться логистические и товарные цепочки поставок, как будут изменяться цепочки добавленной стоимости, какие изменения ожидают энергетический рынок?», - заявил Жамалов в среду в ходе пленарного заседания палаты, обращаясь с запросом к председателю Национального банка Галымжану Пирматову.

По его словам, Нацбанк сейчас просто не может даже ориентировочно назвать величину сбалансированного курса, поэтому его участие в торгах должно быть исключено. Депутат привел в пример 11 сентября 2011 года в США, после которого американские биржи не работали на протяжении недели, а за это время «информационный фон стабилизировался, инвесторы успокоились, и торги спокойно возобновились». Как подчеркнул Жамалов, в такие периоды, с одной стороны, нужно закрывать организованные торги на бирже с участием Нацбанка, а с другой – не мешать банкам вне биржи работать со своими клиентами по импортным и экспортным контрактам, краткосрочно кредитуя их валютой и тенге.

«Паникерам и спекулянтам надо позволить слиться “до нуля” и при этом сохранить активы Нацбанка. Прошу Национальный банк принять данный подход, это позволит нам сэкономить государственные средства и снизить влияние негативных последствий», - высказался парламентарий.

Кроме того, он заявил, что текущие события на финансовом рынке скажутся на росте цен на основные продовольственные товары и услуги. Для обеспечения стабильности финансового рынка Нацбанком и правительством принято решение защитить тенговые вклады граждан, которые предусматривают начисление 10% премии по депозитам физических лиц за счет бюджета. По подсчетам Жамалова, объем начисленной премии может составить до 700 млрд тенге.

«По моему мнению, это плохая идея, фактически мы поддерживаем граждан, которые имеют сбережения в банках, а значит бюджетные средства будут направлена не на категорию граждан, которая реально нуждается в государственной поддержке. При этом правительство и Нацбанк идут в разрез озвученных президентом приоритетных направлений развития страны, в том числе в социальной сфере. К тому же, учитывая, что обязательным условием для начисления премии является сохранение вклада не менее 12 месяцев с момента введения механизма, а также реального роста тенге к доллару более чем на 15% и текущей волатильности, предлагаемая одноразовая мера не остановит граждан от приобретения иностранной валюты», - считает он.

В этой связи Жамалов предложил главе Нацбанка отменить начислении премии по депозитам и направить эти средства на поддержку социально уязвимых слоев населения.