Суд оштрафовал Булата Абилова на 50 МРП

«Прокурор запросил для Булата Абилова штраф в 15 МРП за организацию несогласованного митинга 13 февраля памяти жертв кровавого января. А суд назначил 50 МРП. Это следует из видео, которое мне прислал только что Булат», - написал Борейко.

Сегодня утром один из организаторов траурного митинга 13 февраля в память о жертвах январских событий Булат Абилов был доставлен в Бостандыкское отделение полиции Алматы из дома. Он привлечен к административной ответственности по статье 488 часть 7 КоАП РК.

Ранее, 25 февраля был задержан другой организатор митинга – Жанболат Мамай. Полиция остановила машину, в которой находился лидер незарегистрированной Демократической партии, его супруга Инга Иманбай и активист Демпартии Даурен Достияров. Затем машину на прицепе увезли в отделение полиции Наурызбайского района. В ночь на субботу суд арестовал Жанболата Мамая на 15 суток по статье 488 ч. 7 КоАП. Даурену Достиярову, задержанному вместе с ним, вменили статью 667 ч. 1 КоАП и арестовали его на 5 суток.

Напомним, что власти города отказали активистам в согласовании траурного митинга, мотивировав это тем, что площадь не включена в число утвержденных маслихатом площадок для проведения мирных собраний.