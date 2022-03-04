На Запорожской АЭС произошел пожар из-за обстрела

По зданиям и блокам Запорожской АЭС в пятницу ночью велся непрерывный обстрел, в результате чего на крупнейшей в Европе атомной электростанция начался пожар, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова.

Пресс-секретарь ЗАЭС Андрей Туз в комментарии Русской службе Би-би-си сказал, что в настоящий момент обстрелы пока прекратились, но ситуация крайне неопределенная: «Разбомбили все что можно, в том числе и блоки, и все остальное».

По данным информагентства УНИАН, пожарных не допускают на территорию.

«Мы делаем все возможное, но пожар продолжается, пожарных не допустили. Есть огромные риски. На станции боевые действия. Реакторы в опасности», - цитирует агентство и. о. генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова.

По его словам, ядерная безопасность на Запорожской атомной электростанции нарушена.

Однако МАГАТЭ со ссылкой на украинские власти сообщает, что пожар на площадке Запорожской атомной электростанции не затронул важное (основное) оборудование. Глава Запорожской ОГА Александр Старух информирует, что на Запорожской АЭС горят помещения учебного и лабораторно-бытового корпусов, админкорпус поврежден, но не загорелся. При этом по его информации, пожарных на территорию пропустили.

По данным государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате обстрела на территории АЭС продолжается гореть одно из зданий учебно-тренировочного комплекса. Огнем охвачены три этажа пятиэтажного здания, пожарных не допускают к ликвидации. На самой станции противопожарное состояние в пределах нормы. Сейчас работает один из шести блоков.

Президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что «российские танки расстреливают атомные блоки», «это танки, оборудованные тепловизорами, то есть они знают, куда стреляют, они к этому готовились». Он подчеркнул, что если на АЭС произойдет взрыв, то «это конец всем».