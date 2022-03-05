С начала марта Нацбанк продал $534,3 млн

«Для недопущения дестабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке в понедельник, 28 февраля, торги на Казахстанской фондовой бирже по паре доллар – тенге проводились в форме франкфуртского аукциона, по итогам которого валютные интервенции Национального банка составили 98,1 млн долларов США, или 61,5% от общего объема торгов за день. Со вторника торги проходят в штатном режиме. С связи с возросшим спросом на валюту с 1 по 5 марта Национальный банк продал 534,3 млн долларов США, что составляет 60% от общего объема торгов, из которых 414,3 млн составили конвертации для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет и 120 млн – валютные интервенции», - говорится в сообщении на сайте Нацбанка.

Регулятор отмечает, что ситуация на мировых финансовых рынках продолжает оставаться крайне нестабильной, возросшие ожидания по неспособности скорого разрешения конфликта в Европе оказывают разнонаправленный эффект на товарные, валютные и фондовые рынки, а санкции в отношении международных активов лишили Центробанк РФ возможности проведения традиционных валютных интервенций для снижения волатильности рубля. Волатильность тенге в сравнении с рублем демонстрирует значительно меньшие показатели. Однако, учитывая, что Россия является ключевым торговым партнером Казахстана, в курсообразовании тенге определенно присутствует влияние рубля, поясняет Нацбанк.

Здесь заверили, что регулятор остается приверженным принципам свободного плавания обменного курса.

«Курс тенге и дальше будет формироваться под воздействием фундаментальных факторов, при этом в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от санкционной риторики, ожиданий внутренних участников и динамики на мировых рынках», - заключили в Нацбанке.