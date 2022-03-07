Казахстан прорабатывает вопрос транспортировки гуманитарной помощи в Украину – Акорда

Казахстан готов предоставить медикаменты и другую гуманитарную помощь Украине и прорабатывает этот вопрос. Об этом в разговоре с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщила вечером в понедельник Акорда.

«Казахстан готов предоставить гуманитарную помощь гражданам Украины медикаментами и другой необходимой продукцией, в настоящее время рассматриваются транспортные варианты ее доставки по месту назначения», - говорится в сообщении.

Токаев в разговоре с немецким коллегой вновь призвал к дипломатическому решению ситуации в Украине.

«Касым-Жомарт Токаев заявил, что все государства должны строго придерживаться норм и принципов Устава ООН. Как считает Президент, украинский кризис по своему происхождению довольно сложный, тем не менее следует изыскивать новые дипломатические возможности для мирного разрешения конфликтной ситуации, чтобы не нанести дальнейший ущерб мирному населению и не допустить полного разрушения гражданской инфраструктуры на территории Украины», - указывается в сообщении Акорды.

На прошлой неделе после разговора Токаева с Зеленским сообщалось о намерении «сотрудничества в гуманитарном измерении», при этом прямо Акорда не сообщала о намерении выделить гуманитарную помощь Украине.