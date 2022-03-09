Мажилис в первом чтении одобрил повышение штрафов за некачественное предоставление связи

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан по вопросам связи». Документом предусмотрено повышение штрафа для операторов связи за некачественное предоставление услуг со 100 МРП до 1 000 МРП.

«Предлагаемое повышение административного штрафа за указанное правонарушение до 1 000 МРП и за повторное нарушение, совершенное в течение года, до 1 500 МРП, позволит защитить право граждан на получение качественных услуг связи и интернета и создать дополнительные условия для конкуренции среди операторов», - отметила депутат Жанна Тельпекбаева.

По ее мнению, поправка в законодательство усилит ответственность операторов, поскольку действующий штраф в размере 100 МРП, а при повторном нарушении в течение года 200 МРП, не мотивируют операторов улучшать качество предоставляемых услуг.

«Субъект крупного предпринимательства при признании факта нарушения вправе, согласно Кодексу об административных правонарушениях, оплатить штраф в размере 50%, то есть 50 или 100 МРП. Зачастую операторам комфортнее оплатить половину штрафа, нежели устанавливать дополнительное оборудование, либо иным способом развивать свою сеть. В конечном, итоге все неудобства со связью сказываются на абонентах, которые свои обязательства перед оператором выполняют на постоянной основе, то есть оплачивают тариф в полном объеме», - объяснила необходимость повышения штрафов депутат.