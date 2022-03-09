Запрет на импорт нефти из России не коснется Казахстана – Минфин США

Запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России не коснется Каспийского трубопроводного консорциума, сообщается на сайте министерства финансов США.

«Нет. Распределительные системы, такие как системы КТК, могут разделять различные источники сырой нефти, позволяя продавать и отгружать сырую нефть не из Российской Федерации отдельно», - говорится в ответе на соответствующий вопрос.

В Минфине подчеркнули, что запрет распространяется на ввоз в Соединенные Штаты определенных товаров, произведенных в Российской Федерации, и исключает импорт товаров, не произведенных в России, даже если такие товары транзитом проходят через ее территорию или вывозятся из нее.

КТК — крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км. В систему КТК поступает нефть в основном с обширных месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей.