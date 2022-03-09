Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 13,5%

Национальный банк Казахстана объявил о сохранении базовой ставки на уровне 13,5% годовых, говорится в сообщении в среду.

«Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 13,50% годовых с процентным коридором +/– 1,00 процентных пунктов», - сообщили в Нацбанке.

Таким образом, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 14,5%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 12,5%.

Как отметили в Нацбанке, решение оставить ставку неизменной обусловлено тем, что ее текущий уровень уже отражает реакцию регулятора на повышение геополитических рисков и риска ускорения инфляционных процессов. При этом остается пространство для последующего ужесточения монетарных условий на случай дальнейшего ухудшения внешней и внутренней макроэкономической обстановки.

«Национальный банк продолжает принимать меры по обеспечению стабильности макроэкономической ситуации и на финансовом рынке Казахстана», - добавили в пресс-службе.

В Нацбанке также сообщили, что в феврале годовая инфляция повысилась до 8,7% на фоне роста цен по всем компонентам инфляции. Цены на продовольственные товары выросли на 10% из-за удорожания хлебобулочных изделий и круп, овощей. Непродовольственная инфляция увеличилась до 8,6%. При этом сохраняется высокий рост цен на бытовые приборы, мебель и товары домашнего обихода. Вместе с тем платные услуги в феврале 2022 года по сравнению с февралем 2021 года подорожали на 7,1%.

Очередное решение по базовой ставке будет принято 25 апреля.