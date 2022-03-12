Авиакомпания получила уведомление о непредоставлении страхового покрытия на территории России
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Qazaq Air отменила рейсы в Россию из-за проблем со страхованием
Фото Тамары Вааль

Авиакомпания Qazaq Air сообщила об отмене субботнего рейса в Новосибирск и последующих рейсов в Россию из-за проблем со страхованием полетов.

Компания «получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве», - говорится в сообщении Qazaq Air.

«Ввиду данной ситуации авиакомпания не в состоянии выполнять авиаперелеты в Россию до решения вопроса о страховом покрытии над территорией России. В связи с этим сегодняшний рейс в Новосибирск отменен», - указывается в нем.

Накануне о прекращении полетов в Россию сообщила крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astana. Другой авиаперевозчик – Scat – напротив решила нарастить число рейсов в Россию и открыть новые.

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