Суд арестовал Мамая на два месяца

Следственный суд Алматы в понедельник арестовал лидера незарегистрированной Демократической партии Жанболата Мамая на два месяца, сообщила Vласти его соратница по партии Аружан Дуйсебаева.

Суд таким образом удовлетворил прошение прокурора, настаивавшего на аресте. Защитники политика просили избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Как стало известно в субботу, Жанболат Мамай стал подозреваемым по двум уголовным делам – о распространении заведомо ложной информации и об оскорблении представителей власти. Ранее по этим делам он проходил в статусе свидетеля с правом на защиту.

В конце февраля Мамай был арестован на 15 суток за организацию акции в память о жертвах январских событий. В субботу он должен был выйти на свободу, однако этого не произошло.

При этом уголовные дела, фигурантом которых он стал, были возбуждены еще в прошлом году. Так, дело о распространении ложных сведений касается информации о кредитной амнистии для населения. Демпартия неоднократно призывала ее провести, собирала подписи за это. В декабре несколько тысяч человек пришли к зданию агентства по регулированию финрынка, требуя амнистии, о которой они услышали.

Агентство заявило, что обратилось с заявлением в правоохранительные органы и считает виновным в распространении ложной информации Мамая. Сам политик обвинения отверг.

Дело об оскорблении представителей власти было возбуждено по заявлению полицейских 21 сентября прошлого года. В этот день правоохранительные органы препятствовали акции Демпартии и пытались задержать Мамая, однако его отстояли сторонники. В своем выступлении после этого политик использовал слово "қарабет" ("бесчестные", "позорные" на русском), при этом он отмечал, что высказывал мнение, а не обращался к кому-то конкретно.

Еще до вынесения судом решения об аресте политика его соратники, собравшиеся днем у здания департамента полиции Алматы, сообщили, что объявляют голодовку и будут держать ее, пока Мамая не освободят из-под стражи. В эти минуты их около 40 человек.

Собравшиеся попытались установить палатку, однако полиция воспрепятствовала этому.