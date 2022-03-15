Повышение ставок акцизов на топливо не повлечет роста цен на ГСМ, заверяют в Минэнерго

В министерстве национальной экономики заверяют, что повышение ставок акцизов на бензин, дизельное и другие виды топлива, за исключением авиационного, не повлечет за собой роста цен на бензин.

«Повышение ставок акцизов позволит привлечь дополнительные средства для обеспечения реализации социально-экономических задач государства. При этом цены на ГСМ расти не будут, так как в соответствии с приказом и.о. министра энергетики Республики Казахстан от 6 января 2022 года № 2 “О внесении изменения в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 19 мая 2015 года № 361 «Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен” установлены предельные цены на розничную реализацию ГСМ», - говорится в заявлении министерства национальной экономики во вторник.

Здесь напомнили, что ранее ведомством разработан проект постановления правительства «О внесении изменений в постановление правительства РК от 6 апреля 2018 года № 173 “Об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводов и экологическое топливо”». Документ предусматривает увеличение ставки акцизов на оптовую реализацию бензина, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводов и экологического топлива производителями с 24 435 тенге до 38 134 тенге за одну тонну; увеличение ставки акцизов на оптовую реализацию дизельного топлива производителями – с 9 300 тенге до 35 726 тенге за одну тонну; исключение сезонного изменения акцизов на дизельное топливо; установление равной ставки на импорт дизельного топлива, а также уточнение кодов ТН ВЭД ЕАЭС на дизельное топливо.