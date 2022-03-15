Бизнесмен Боранбаев задержан в Алматы - источники

Крупный бизнесмен Кайрат Боранбаев во вторник вечером допрошен в департаменте агентства финмониторинга в Алматы и задержан, сообщили Vласти два источника в правоохранительных органах.

Дело, по которому допрашивают бизнесмена, ведет межведомственная следственно-оперативная группа. При этом источники отказались указать, в чем могут подозревать предпринимателя.

О задержании бизнесмена ранее сообщило также агентство КазТАГ.

Vласти не удалось к этому моменту получить официальный комментарий правоохранительных органов.

Кайрат Боранбаев - крупный предприниматель, владеющий проектами в нефтегазовом секторе, девелопменте и ритейле, ему принадлежит доля в Esentai Mall и Esentai Tower, он также контролирует франшизу McDonalds в Казахстане, а также частично - в Беларуси и России.

Журнал Forbes Kazakhstan в своем рейтинге богатейших людей Казахстана в прошлом году оценил его состояние в $590 млн.

Боранбаев является родственником бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Его дочь Алима была замужем за внуком Назарбаева Айсултаном.