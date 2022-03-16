Премьеры Польши, Словении и Чехии прибыли в Киев

В частности, в Украину прибыли премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, глава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Польши Ярослав Качиньский, премьер-министр Чехии Петр Фиала, премьер-министр Словении Янезом Яншей, а также глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

В эти минуты они встречаются с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, ожидаются также их встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и президентом Владимиром Зеленским.

Целью визита польское правительство назвало "подтверждение однозначной поддержки всем Европейским Союзом суверенитета и независимости Украины и представление широкого пакета поддержки украинского государства и общества".

В 17 часов во вторник в Киеве и Киевской области был введен комендантский час, он будет действовать до 7 утра четверга. Мэр Киева Виталий Кличко написал, что сейчас "сложный и опасный момент", поэтому войсковая администрация приняла решение о введении продолжительного комендантского часа.