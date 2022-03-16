Атырауский филиал «КазТрансГаз Аймак» снизит тариф на газ и вернет потребителям свыше 43 млн тенге

Атырауский филиал АО «ҚазТрансГаз Аймақ» оштрафовали на 4,9 млн тенге и заставили вернуть потребителям 43,1 млн тенге, сообщили в среду в комитете по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики.

«По итогам анализа отчетов об исполнении утвержденных тарифных смет за 2020-2021 годы по регулируемым услугам Атырауский произодственный филиал АО “ҚазТрансГаз Аймақ” допустил неисполнение статей затрат тарифной сметы более чем на пять процентов от утвержденных ведомством уполномоченного органа размеров и нецелевое использование амортизационных отчислений по регулируемой услуге “Транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан”», - сообщили в комитете.

Департаментом комитета по регулированию естественных монополий по Атырауской области для «КазТрансГаза» утвержден временный компенсирующий тариф на регулируемую услугу по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам для потребителей с введением в действие с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года в размере 1 095,30 тенге за тысячу кубических метров без НДС, со снижением на 3,5%. В результате сумма возврата потребителям (с учетом ставки рефинансирования Национального банка) составляет 43 139,27 тыс. тенге.

«Вместе с тем Атырауский филиал АО “ҚазТрансГаз Аймақ” привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан “Об административных правонарушениях” с наложением штрафа на сумму 4 900 800 тенге», - добавили в ведомстве.

В связи с тем, что компания оплатила штраф в течение семи дней, она получили скидку в 50%.