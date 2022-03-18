Внедрение нового механизма субсидирования АПК перенесено на год – МСХ

Из-за волатильности на мировых продовольственных рынках и для сохранения стабильности внутреннего рынка правительством принято решение перенести срок внедрения нового механизма субсидирования АПК на 1 января 2023 года. Об этом в пятницу в ходе заседания правительства сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

«Проводится работа по совершенствованию механизма субсидирования АПК. Подготовлено несколько вариантов реформирования существующей системы субсидирования, которые неоднократно были обсуждены на заседаниях рабочей группы. Однако в связи с последними событиями, связанными с волатильностью на мировых продовольственных рынках, и в целях сохранения стабильности внутреннего рынка принято решение о переносе срока внедрения нового механизма субсидирования на 1 января 2023 года. Соответственно, в текущем году государственная поддержка АПК будет осуществляться по действующим правилам субсидирования», - сказал Карашукеев.

Более того, отметил министр, с учетом необходимости сохранения устойчивости отечественного агропромышленного комплекса в настоящее время прорабатывается вопрос о выделении дополнительных средств на субсидирование АПК – 92,4 млрд тенге при уточнении республиканского бюджета. Эти средства будут направлены на погашение образовавшейся задолженности прошлого года, а также нивелирования последствий повышения цен на товарно-материальные ресурсы, используемые при производстве сельхозпродукции.

«Местным исполнительным органам необходимо активизировать работу по утверждению нормативов субсидирования и обеспечить полное освоение выделяемых средств на субсидирование», - подчеркнул глава МСХ.

Он заверил, что министерство совместно с фермерским сообществом продолжит работу по пересмотру подходов к государственной поддержке агропромышленного комплекса, а также будет форсировать работу по введению в действие новой единой государственной информационной системы субсидирования, которая в настоящее время тестируется на базе Акмолинской области. В целом новую систему планируется ввести со второго полугодия 2022 года.

Кроме того, для предотвращения дефицита и бесконтрольного подорожания продовольствия Минсельхоз приступил к проработке вопроса закупа регионами сельскохозяйственной продукции в государственные стабилизационные фонды по форвардным ценам.

«Здесь планируется перенаправить часть средств, выделенных на формирование стабилизационных фондов, с осеннего закупа на весеннее авансирование форвардных контрактов. С этой целью акиматам областей поручено активизировать работу по заключению форвардных контрактов с отечественными товаропроизводителями и перерабатывающими предприятиями. Параллельно нами ведется работа по оперативному внесению необходимых изменений и дополнений в действующие правила формирования стабилизационных фондов», - заключил Карашукеев.