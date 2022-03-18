Проект антикризисного плана Миннацэкономики внесет в правительство до 25 марта

Правительство Казахстана планирует внести президенту проект общенационального плана по реализации послания до конца марта, а проект антикризисного плана должен быть готов до 25 марта. Об этом в пятницу в ходе заседания кабмина сказал премьер-министр Алихан Смаилов.

«Главой государства поручено оперативно реализовать пакет антикризисных мер. Антикризисные меры направлены на поддержку экономики, усиление контроля над инфляцией, стабилизацию на валютном рынке, создание новых рабочих мест, а также на развитие предпринимательства. В этой связи поручаю министерству национальной экономики совместно с национальным банком и ответственными государственными органами внести проект антикризисного плана в правительство до 25 марта», - сказал Смаилов.

Он отметил, что одним из ключевых приоритетов послания является придание нового импульса развитию регионов. И создание Абайской, Улытауской и Жетысуйской областей позволит «поднять на новый уровень социально-экономическое развитие данных регионов и оперативно решать проблемы местного населения». Перед правительством стоит задача кардинально пересмотреть порядок финансирования регионов и выработать оптимальную модель межбюджетных отношений, а также проработать вопросы облегчения порядка госзакупок для регионов.

«В нынешний непростой период важным является обеспечение продовольственной безопасности. Главой государства поручено взять на особый контроль проведение посевной кампании. Министерство сельского хозяйства в рамках оперативного штаба по проведению весенне-полевых работ должно проводить ежедневный мониторинг за обеспеченностью семенами, удобрениями, ГСМ, техникой и водой. Также поручаю обеспечить координацию работы акиматов по своевременному заключению форвардных контрактов на закуп сельхозпродукции в стабилизационные фонды», - поручил глава Кабмина.

Кроме того, Смаилов поручил «уже сейчас» начать разработку и обсуждение всех необходимых для реализации послания законопроектов.

В целом, подчеркнул премьер-министр, на следующем заседании кабмин должен внести на утверждение президенту проект общенационального плана по реализации послания.