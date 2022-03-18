Российские СМИ рассказали о «напряженной атмосфере» на переговорах ЕАЭС из-за санкций против России и Беларуси

17-18 марта совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), управляющей структуры Евразийского экономического союза (ЕАЭС), встретился для обсуждения своей работы после резких перемен, вызванных санкционным давлением на внешнюю торговлю России и Беларуси. Дискуссия с Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном проходит в закрытом режиме и «напряженной атмосфере», не обещая ее участникам найти какие-либо выходы из ситуации, сообщает Коммерсант .

Как рассказывают источники Коммерсанта, большая часть совета ЕЭК прошла в узком составе − только глава ЕЭК и заместители глав правительств России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Из-за чувствительности темы для экономик всех стран-участниц союза более половины вопросов на встрече были помечены грифом «Для служебного пользования».

Издание напоминает, что ЕАЭС в последние годы развернул программы по интеграции национальных рынков в единый союзный — они затрагивают топливно-энергетический комплекс, торговлю, финансы, рынок труда, строительство. Предполагалось, что это станет, в частности, альтернативой свернутому после присоединения Крыма к России сближению рынков России и ЕС. Но сейчас интеграция рынков несет определенные риски для национальных экономик — вопрос в соотношении их с потенциальными выгодами.

На совете идет речь о «налаживании кооперационных производственных цепочек на евразийском пространстве» и о выполнении межправительственной комплексной программы экономического сотрудничества на 2021–2025 годы. Эта программа, помимо прочего, предполагает расширение пунктов пропуска на границе и транспортных поставок. Казахстан в этой стратегии признается наиболее перспективным в ЕАЭС партнером России в организации поставок промышленной продукции и электроники из Китая в обход санкций, пишет Коммерсант.

В качестве «экстренных» тем обсуждения собеседники Коммерсанта называют, в частности, необходимость ухода от долларовых расчетов и конвертации в доллары собранных пошлин (у ЕАЭС единая таможенная граница) и распределение этих сборов внутри союза (пропорционально сборам пошлин странами до вхождения в ЕАЭС). Оба эти вопроса, по сути, объединяет курсовая проблема: с частичной утратой рублем свободной конвертируемости придется определить, какой из нерыночных курсов будет применяться в случае пересчета всего объема сборов в рубли. Еще одна проблема в том, что «корзина» сборов в национальных валютах стран ЕАЭС не соответствует структуре валютного рынка союза.

Также обсуждалась и реакция стран-участниц на экстренные контрсанкционные меры по ограничению Россией и Беларусью экспорта отдельных технологических и сырьевых товаров: многие поставки являются критическими для партнеров по ЕАЭС и могут вызвать ответные ограничения. Наряду с этим страны ЕАЭС оценили свои транзитные возможности не настолько высоко, чтобы компенсировать новые интеграционные риски и риски вторичных санкций.

Единственным согласованным «контрсанкционным» решением, которое было опубликовано по итогам совета, 17 марта стало продление нулевых пошлин на молодь лосося и форели до 2025 года «для развития внутреннего рынка союза». О решении или даже возможности решения проблемы поиска универсальной валюты ЕЭК не объявляла.