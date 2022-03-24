Их по-прежнему нужно носить только в медучреждениях
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В Казахстане отменено обязательное ношение масок в помещениях
Фото Данияра Мусирова

В Казахстане отменено обязательное ношение масок в помещениях, за исключением медицинских учреждений. Такое решение приняла межведомственная комиссия по противодействию коронавирусу в четверг.

Комиссия отменила обязательный масочный режим, учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, говорится в сообщении, распространенном по итогам заседания.

Маски останутся обязательны для всех в медицинских организациях. Кроме того, рекомендовано носить их в местах массового скопления населения, общественном транспорте, в организованных коллективах.

Комиссия также разрешила кабинетную систему обучения в организациях образования.

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