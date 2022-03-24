Их по-прежнему нужно носить только в медучреждениях
В Казахстане отменено обязательное ношение масок в помещениях, за исключением медицинских учреждений. Такое решение приняла межведомственная комиссия по противодействию коронавирусу в четверг.
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