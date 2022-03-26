HRW призывает власти Казахстана снять обвинения с Мамая и освободить его

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Казахстана снять обвинения с лидера незарегистрированной Демократической партии Казахстана Жанболата Мамая и освободить его из-под ареста. Политика подозревают в распространении ложной информации и оскорблении представителей власти.

В HRW считают, что обвинения против политика основаны на законах, которые казахстанские власти часто используют, чтобы заставить замолчать своих критиков. Организация, приведя слова президента Касым-Жомарт Токаева о «Новом Казахстане», призвала начать его с освобождения Жанболата Мамая.

«В этом месяце президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал создать «Новый Казахстан» и либерализовать процедуру регистрации оппозиционных политических партий. Если в Казахстане действительно появится более открытая политическая система, она может начаться с уважения прав Мамая. Власти должны снять с него сфабрикованные обвинения и освободить его», – заявила Human Rights Watch.

В конце февраля Мамай был арестован на 15 суток за организацию акции в память о жертвах январских событий. В прошлую субботу он должен был выйти на свободу, однако этого не произошло. В понедельник суд арестовал его на два месяца как подозреваемого по двум статьям Уголовного кодекса – о распространении заведомо ложной информации и об оскорблении представителей власти.

При этом уголовные дела, фигурантом которых он стал, были возбуждены еще в прошлом году. Так, дело о распространении ложных сведений касается информации о кредитной амнистии для населения. Демпартия неоднократно призывала ее провести, собирала подписи за это. В декабре несколько тысяч человек пришли к зданию агентства по регулированию финрынка, требуя амнистии, о которой они услышали.

Агентство заявило, что обратилось с заявлением в правоохранительные органы и считает виновным в распространении ложной информации Мамая. Сам политик обвинения отверг.

Дело об оскорблении представителей власти было возбуждено по заявлению полицейских 21 сентября прошлого года. В этот день правоохранительные органы препятствовали акции Демпартии и пытались задержать Мамая, однако его отстояли сторонники. В своем выступлении после этого политик использовал слово "қарабет" ("бесчестные", "позорные" на русском), при этом он отмечал, что высказывал мнение, а не обращался к кому-то конкретно.