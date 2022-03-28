Трудовые отношения с ней прекращены 28 марта
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Радиоведущую «Европа Плюс Казахстан» уволили за негативные комментарии в Facebook в адрес казахстанцев
ФОТО С САЙТА INBUSINESS.KZ

Радиоведущая «Европа Плюс Казахстан» Любовь Панова сегодня уволена с работы из-за комментария в Facebook, в котором она пообещала несогласным с российской политикой казахстанцам «позвать на помощь дядю Вову», пишет «Медиазона».

Согласно официальному сообщению радиостанции, трудовые отношения с Пановой прекращены 28 марта.

Радиоведущая Любовь Панова на фоне военного вторжения России в Украину, отвечая на комментарии в соцсети, пообещала несогласным с российской политикой казахстанцам «позвать на помощь дядю Вову». После этого многие пользователи соцсетей требовали уволить ведущую новостей «за грубые высказывания, разжигание межнациональной розни и за призыв к войне».

«Европа Плюс Казахстан» заявила, что позиция, высказанная Пановой в ее личных аккаунтах в социальных сетях, не имеет ничего общего с политикой радиостанции и пообещала рассмотреть публичные высказывания сотрудницы на дисциплинарном комитете.

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