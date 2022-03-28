Одно из выносных причальных устройств системы КТК признано пригодным к операционной деятельности

Выносное причальное устройство 1 (ВПУ-1) системы Каспийского трубопроводного консорциума на морском терминале под Новороссийском признано пригодным к операционной деятельности. Прием нефти в систему Тенгиз – Новороссийск сейчас ведется на минимальной производительности, сообщает Интерфакс-Казахстан .

​«ВПУ-1 обследован и признан пригодным к операционной деятельности. Осуществляется погрузка танкера через ВПУ-1. Проведена промывка системы ВПУ-3 для подготовки к ремонтным работам», − говорится в сообщении пресс-службы Каспийского трубопроводного консорциума.

В компании также уточнили, что ВПУ-2 и ВПУ-3 остаются выведенными из эксплуатации.

22 марта шторм в российской части Черного моря повредил погрузочное оборудование КТК, одного из крупнейших в мире нефтепроводов, по которому нефть из Казахстана поставляется на мировые рынки. Согласно сделанным после этого прогнозам, экспорт нефти из России и Казахстана через систему КТК мог сократиться на 1 млн. баррелей.

25 марта министр энергетики Булат Акчулаков заявил, что одно из устройств ВПУ на КТК может заработать в ближайшее время. «Это, в принципе, нас спасает от значительных потерь по добыче. Поэтому будем надеяться, что погода уляжется, шторм уляжется, ВПУ-1 сегодня включится в работу, танкеры встанут на погрузку, и по ВПУ-2 и 3 в течение трех недель, надеемся, что наши коллеги завершат ремонт и все нормализуется», − объяснял тогда глава Минэнерго.