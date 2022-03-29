Берик Уали возглавил агентство «Хабар»

«Берик Уали назначен председателем правления АО "Агентство Хабар". Ранее он работал пресс-секретарем президента Республики Казахстан», - говорится в пресс-релизе агентства.

Берику Уали 51 год. Он родился в Семипалатинской области в селе Ойчилик. Окончил Казахский государственный институт театра и кино им. Жургенова (специальность «Киновед»), магистратуру в Казахском национальном университете им. аль-Фараби, (специальность «Журналистика») и Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет (специальность «Правоведение»). Трудовую деятельность начинал в 1997 году корреспондентом информационной программы «Новости Алматы» в телекомпании «Таң». В разные годы был редактором информационной программы «Новости» на телеканале «НТК», ответредактором, главным редактором, ведущим информационной программы «Информбюро» на «31-м канале», руководителем антикоррупционного медиа-центра «Нұр Медиа», заместителем главы аппарата акима Южно-Казахстанской области, руководителем пресс-службы, советником первого заместителя председателя партии «Нур Отан», советником министра, директором департамента информационного обеспечения министерства по инвестициям и развитию, руководителем управления внутренней политики Жамбылской области. С марта 2019 года занимал должность пресс-секретаря президента Казахстана.