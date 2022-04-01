Операторы связи отвергли претензии Минцифры к ним из-за сроков подключения сел к интернету

Накануне Мусин сообщил, что некоторые сотовые операторы предоставляли ложные данные касательно якобы подключенных к интернету сел: «Помимо того, что мы усилили контрольные функции, операторы сами начали признаваться, в каком селе у них нет связи. По расчетным данным, с учетом того, что у них был в запасе 2021 год, они в 2022 году признались, что еще 200 сел, по которым они отчитывались, что сотовая связь имеется, интернет имеется, они решили признаться, что интернета там нет. Потому что они поняли – легче признаться и заново работу над ошибками провести, чем будут нам врать, а мы будем гонять машины по всей стране и выявлять, где нет качественного интернета», - отметил министр.

Министр проинформировал, что, если в 2019 году сумма штрафов операторам сотовой связи составила около 15 миллионов тенге, то в 2021 году - около 140 миллионов тенге.

В пятницу мобильные операторы Kcell, Tele2 и Beeline Казахстан в совместном заявлении отвергли претензии Мусина.

Операторы отмечают, что проект по обеспечению сельских населенных пунктов с численностью жителей от 250 человек мобильным широкополосным доступом (ШПД) в интернет начал обсуждаться с операторами сотовой связи во второй половине 2018 года. При этом информацию о наличии или отсутствии доступа к мобильному ШПД в сёлах 250+ регулятор получил от самих операторов сотовой связи в ответ на соответствующие запросы.

Кроме того, «в 2018 году к мобильному ШПД не предъявлялись требования по минимальным скоростным показателям и качеству передачи данных, операторы сотовой связи передали информацию о наличии или отсутствии мобильного ШПД с учетом стандарта 3GPP и регламентам ITU (международные стандарты). С учетом этой информации, регулятором были определены 928 СНП, которые были включены в Меморандум об обеспечении мобильным ШПД до конца 2020 года. Все обязательства операторами были выполнены в полном объеме и указанные сроки», - говорится в совместном заявлении трех компаний.

Однако в ходе проекта возникло расхождение понимания и появились корректировки списка населенных пунктов. Регулятор в одностороннем порядке в разгар реализации проекта 250+ принял требования по минимальным параметрам качества ШПД, имеющим значительную разницу с международным стандартом ITU. Именно это изменение требований и последовавшие за ними в течение 2021 года различные санкции в отношении операторов стали причиной корректировки списка.

«Все участники рынка опирались на международные стандарты ITU и понимали, что качественные показатели сети являются исключительно конкурентным аспектом, по которому граждане будут выбирать, услугами какого оператора им пользоваться. При этом изменения в требованиях к операторам были внесены регулятором в одностороннем порядке, фактически уже после того, как были просчитаны и утверждены бизнес-кейсы на строительство по совершенно другим параметрам сети. При этом участники рынка не раз уведомляли о возможном негативном воздействии новых требований к качеству связи со стороны регулятора на окупаемость проекта. Также не был учтен важный момент поэтапного внедрения новых требований. Так как все операторы физически занимаются строительством инфраструктуры, на выполнение подобных требований необходимо время», - сказал главный исполнительный директор Kcell Юрий Харламов.

Генеральный директор ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (Tele2/Altel) Сергей Коньков отмечает, что несмотря на то, что новые правила и регламенты были приняты уже на этапе реализации проекта, когда были произведены расчеты сети, закуплено оборудование и велись активные монтажные работы, операторы добровольно приняли на себя дополнительные обязательства и расширили список СНП для обеспечению мобильной связью.

«Удивлен услышать обвинения в обмане, тогда как на самом деле речь идет об одностороннем внесении изменений в обязательства, причем постфактум. Телеком операторы и НТА (Национальная телекоммуникационная организация) неоднократно уведомляли регулятора о том, что некоторые из принятых требований качества не просто невыполнимы, а противоречат законам физики. Подобные меры не имеют аналогов в развитых странах, их внедрение требовало тщательной проработки с участием технических специалистов и международных отраслевых организаций, которая не была проведена. Эти параметры качества были приняты, количество проверок за 2021 год увеличилось в десятки раз и размеры штрафов планируется повысить до 1000 МРП. Это приведет к необъективным инвестиционным и операционным затратам со стороны мобильных операторов, что неизбежно отразится на стоимости услуг. Мы неоднократно поднимали вопрос о необходимых мерах по улучшению качества связи, как-то: прозрачное распределение частотного спектра, использование опор двойного назначения, разъяснительная работа с населением касательно радиофобии, устранение бюрократических препятствий к строительству – все эти меры гораздо более эффективно повлияют на качество мобильного интернета в Казахстане. Несмотря на отсутствие этих мер поддержки отрасли, только за 2021 год Beeline покрыл связью более 700 малых населенных пунктов. Из них 450 подключены сверх обязательств, то есть дополнительно к списку, который был определен меморандумом проекта «250+», - приводятся в заявлении слова Евгения Настрадина, CEO Beeline Казахстан.