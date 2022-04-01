Казахстан уважает территориальную целостность Украины – Сулейменов

Казахстан уважает территориальную целостность Украины и намерен следовать решениям ООН в вопросах территорий Крыма и Донбасса, заявил в интервью изданию Euractiv первый замруководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов.

«Конечно, Россия хотела бы, чтобы мы были больше на ее стороне. Но Казахстан уважает территориальную целостность Украины. Мы не признавали и не признаем ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом, потому что их не признает ООН. Мы будем выполнять только те решения, которые приняты на уровне Организации Объединенных Наций», - отметил он.

«У нас нет проблем с тем, чтобы называть вещи своими именами. Россия решила ввести закон, запрещающий слово «война». Они называют это специальной военной операцией. Но в Казахстане мы это называем так, как есть, к сожалению», - заявил Сулейменов.

При этом он отметил, что Казахстан «будет соблюдать санкции» в отношении России.

«Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС», - подчеркнул Сулейменов.

Тем не менее, добавил он, Казахстан «будет продолжать инвестировать в Россию и привлекать инвестиции для России: по-другому наша экономика не работает».

«Но мы сделаем все возможное, чтобы контролировать санкционные товары. Мы сделаем все возможное, чтобы контролировать любые инвестиции в Казахстан лицами или организациями, которые находятся под санкциями, и это то, что мы хотели открыто донести до европейцев. Показать, что у нас есть система, и эта система, к сожалению, останется здесь надолго», - сказал он.