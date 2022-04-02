Токаев обсудил с Путиным торгово-экономические отношения и Украину

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила Акорда. Это их третий разговор с момента российского вторжения в Украину 24 февраля.

«Президенты подробно обсудили нынешнее состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами.Достигнута договоренность об активизации взаимодействия между правительствами двух стран по наиболее важным товарным позициям с целью сохранения динамики двусторонней торговли», - говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

Кроме того, Токаев и Путин обсудили ход российско-украинских переговоров. «Высказано общее понимание исключительной важности достижения договоренностей относительно нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины», - указывается в сообщении.