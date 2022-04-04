Пакет экономических реформ представят казахстанцам в июле

Концепцию новой экономической политики агентство по стратегическому планированию и реформам сейчас обсуждает с экспертным сообществом, бизнесом и государственными органами. А окончательный пакет экономических реформ казахстанцам представят в июле, сообщили в понедельник в пресс-службе агентства.

«АСПиР в июле представит пакет экономических реформ в рамках новой экономической политики. Сейчас концепция новой экономической политики обсуждается с экспертным сообществом, бизнесом и госорганами. В мае будут выработаны реформы по направлениям и проработаны с госорганами и депутатами парламента. В июле ожидается финализация пакета реформ “под ключ”», - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Сейчас сотрудники агентства проводят системный анализ текущей ситуации, формируют стратегические задачи и конечные результаты, а также определяют приоритетные направления для реформ. В эту работу привлечены Международный валютный фонд, Всемирный банк, Азиатский банк развития, Исламский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Программа развития ООН, Совет иностранных инвесторов, а в разработку пакета реформ вовлечены независимые эксперты, бизнес-сообщество, отраслевые госорганы и исследовательские институты.