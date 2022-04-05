МНЭ снизило прогноз роста экономики Казахстана в этом году с 3,9% до 2,1%

В министерстве национальной экономики пересмотрели прогноз макроэкономических показателей и бюджетных параметров на 2022 год. Прогноз роста экономики по итогам года снижен с 3,9% до 2,1%, а инфляция определена в коридоре 8-10%.

«Прогноз макропоказателей уточнен с учетом внешнеэкономической ситуации, тенденций на рынке нефти, а также на основе ожиданий по развитию мировой экономики. С начала года наблюдается положительная динамика роста экономики страны. Темп роста ВВП составил 3,5% по итогам января – февраля текущего года», - сказал во вторник в ходе заседания правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров.

При уточнении макропоказателей, Миннацэкономики определило среднегодовую цену нефти на уровне $90 за баррель.

«Исходя из вышеизложенного, прогноз роста экономики страны снижен с 3,9% до 2,1%. Снижены прогнозные показатели в обрабатывающей промышленности с 3,5% до 2,9% за счет ограничения производства в металлургии из-за усиления протекционизма в мире, роста тарифов. В строительстве рост сохранится на ранее одобренном уровне – 3,8%. В информации и связи снижен прогноз с 8,3% до 5,0% в результате понижения спроса на услуги связи», - отметил глава Миннацэкономики.

Инфляция, по его словам, определена в коридоре 8-10%.