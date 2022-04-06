Равнодушие чиновников и бюрократия не позволяют решать проблемы населения – вице-спикер мажилиса

По итогам выезда в регионы депутаты парламента составили единый свод проблемных вопросов, которые поднимали граждане Казахстана, и направили для решения в правительство. При этом, как подчеркнул в среду в ходе пленарного заседания мажилиса вице-спикер палаты Павел Казанцев, многие вопросы можно было бы решить оперативно, если бы не бюрократия, равнодушие чиновников и неповоротливость местных исполнительных органов.

«В период с 17 по 26 февраля депутатами мажилиса был осуществлен выезд в регионы страны. Было проведено 1 600 встреч, охват населения составил более 40 тыс. человек. Встречи проводились не только в областных и районных центрах. В приоритете были отдаленные населенные пункты, в том числе те, откуда за последние месяцы поступали обращения граждан», - рассказал Казанцев.

Депутаты провели около 500 личных приемов, охватили 3 тыс. человек, порядка 700 проблем смогли решить на месте. При этом, отметил вице-спикер, многие проблемы простых людей «не так уж и сложны», лежат на поверхности и возникают из-за элементарной недоинформированности населения.

«Выслушал человека – проконсультировал на месте – позвонил в профильный госорган – уточнил детали – человек благодарит за решение. Или почистить снег во дворе престарелым одиноким людям. Или вопрос прикрепления к лечебному учреждению. Такого рода вопросы могли и должны были бы быть решены местными исполнительными органами с первого обращения, что называется на месте. Но зачастую мешает бюрократия и равнодушие чиновников, неповоротливость местных исполнительных органов», - заявил Казанцев.

В целом, отметил он, обращения граждан касаются практически всех сфер жизни, в том числе, «пробуксовывающие реформы ЖКХ, ужасающая изношенность энергетических и коммунальных сетей», обеспечение питьевой водой, связью и интернетом в сельской местности, импортозависимость, недофинансированность предпринимательства, перегруженность школ, перекосы в планировании трудовых ресурсов, дефицит электроэнергии в южных регионах, не позволяющих создавать новые предприятия и так далее. Общий свод вопросов депутаты направили в правительство для решения.

«Население тонко чувствует веяния текущего момента, люди хотят перемен в лучшую сторону. Поэтому у нас нет времени для государственного пиара, имитации бурной деятельности, персональной саморекламы. Нужны реальные действия. Равнодушие и бездеятельность сейчас непростительны», - высказал мнение Казанцев.

При этом он признал, что в силу «очевидных обстоятельств» не все вопросы можно решить здесь и сейчас и «что-то требует среднесрочной перспективы, что-то является долгосрочной проблемой, а где-то придется прибегнуть к принципу созидательного разрушения».