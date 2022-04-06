Ограничения на экспорт зерна и муки будут введены в течение двух недель – МСХ

Ограничения на экспорт зерна и муки будут введены в течение двух недель и до 15 июня, сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в кулуарах заседания мажилиса.

«На МВК решение принято, сейчас идёт процедура согласования самих правил, в ближайшее время, я думаю, в течение двух недель, будет введено. Мы предложили до 15 июня ввести, на МВК принято решение до 15 июня», - сказал Карашукеев журналистам в среду.

Как он уточнил, до 15 июня зерновики могут вывезти из Казахстана 1 млн тонн зерна, «но не просто вывезти», а из этого объема они должны 10%, то есть 100 тыс. тонн зерна, «поставить на внутренний рынок по дешевым ценам».

«То же самое мы предлагаем в отношении мукомолов сделать: они могут до 15 июня вывезти 300 тыс. тонн муки, 10% от этого поставив на внутренний рынок. Я думаю, условия очень справедливые», - пояснил министр.

Он подчеркнул, что это не ограничивает право экспортеров муки и зерна, поскольку, как показывает динамика экспорта за последние пять лет, в среднем вывозилось муки порядка 100-120 тыс. тонн муки за месяц.

«Это значит, что 300 тыс. тонн муки квоты, они вполне достаточны для того, чтобы экспортеры не пострадали. То же самое по зерну. Среднемесячно у нас экспорт зерна где-то 500 тыс. тонн был. Поэтому этого вполне достаточно», - уверен глава МСХ.

Карашукеев отметил, что квота на объем экспорта зерна и муки вводится для того, чтобы «всплесков резких не было, чтобы сразу не вывезли все это».