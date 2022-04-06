Стоимость перевозок снижена в два раза, а пропускная способность увеличена почти в 5 раз
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На пункте пропуска «Нур жолы» на границе с КНР внедрили электронную очередь для перевозки грузов
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АКИМАТА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

На казахстанско-китайской границе на пункте пропуска «Нур жолы» в пилотном режиме внедрили электронную очередь, сообщается на сайте премьер-министра по итогам заседания оперативного штаба по антикризисным мерам, где обсуждалась ситуация с перевозкой грузов через границу с Китаем. Стоимость перевозок снижена в два раза, а пропускная способность увеличена почти в 5 раз.

Как отмечается в сообщении, сейчас на казахстанско-китайской границе функционируют пять автомобильных и два железнодорожных пункта пропуска, а также грузовой терминал таможенного поста АО «МЦПС "Хоргос”». По автомобильному транспорту за три месяца текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается увеличение на 123% (с 6,3 до 14,0 тыс. транспортных средств). Также отмечена позитивная динамика по индексу таможенной стоимости (ИТС) и индексу таможенных платежей (ИТП): показатель ИТС вырос на 75% (с $4 до $7 за 1 кг по товарам, импортируемым из КНР), показатель ИТП вырос в два раза – с 264 до 561 тг/кг.

«Что касается приграничного пункта пропуска “Нур жолы” – благодаря АО “KTZ Express”, которое начало работу в качестве организатора перевозки товаров, его пропускная способность увеличилась с 10 до 47 АТС в день. При этом стоимость одной перевозки снижена с $4500 до $2050. Исключены взаиморасчеты в наличной форме, что позволило вывести данные средства из теневого оборота. Кроме того, запущен пилот по электронной очереди», - указывается в сообщении.

В МЦПС «Хоргос» с начала года посредством специального крана осуществлена перевалка 61 транспортного средства. При этом тариф снижен в 2 раза.

«В ходе заседания было подчеркнуто, что скопления на пунктах пропуска нет, обстановка стабильная», - сообщила пресс-служба премьер-министра.

Глава правительства Алихан Смаилов поручил соответствующим ведомствам актуализировать данные по импорту и экспорту, чтобы исключить возможные статистические расхождения, а также усилить межведомственное взаимодействие комитета госдоходов Минфина, погранслужбы и «КТЖ-Экспресс» на пунктах пропуска.

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