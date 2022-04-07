​Научно-популярный журнал OYLA объявил о закрытии издания в Казахстане

Научно-популярный журнал OYLA объявил о закрытии журнала в Казахстане. Редакция приняла это решение из-за проблем, вызванных состоянием казахстанской экономики, экономическими эффектами пандемии и санкциями в отношении России. Они привели к падению покупательной способности читателей, разрыву логистических цепочек, возрастанию стоимости бумаги и других компонентов производства, рассказал Власти главный редактор журнала Гамзат Бияров.

Издание OYLA начало работу в 2015 году и стало одним из первых, пишущих о науке на казахском языке. В 2018 журнал стал активно выходить на международные рынки. До заявления о закрытии он издавался в 15 странах на 6 языках, а его суммарная аудитория превышала 300 тыс. читателей.

«Нам твердили, что у нас ничего не получится. Нет рынка, нет потребности, все сидят в интернете, не найдётся читателей, дорогая доставка и печать, есть конкуренты мирового уровня… Но у нас получилось. OYLA — это не только журнал. Мы создали пространство, где единомышленники, влюблённые в науку, смогли увидеть друг друга. Мы увидели, как нас много: от Лондона до Тараза, от Алматы до Сеула, от Нью-Йорка до Канберры. Мы добились большего, чем можно было желать. <...> Наш журнал — пример того, что наша страна может экспортировать интеллектуальные продукты, а не только полезные ископаемые», − говорится в официальном заявлении редакции.

Бияров отметил, что повышение стоимости бумаги и других компонентов побудило редакцию остановить печать последнего номера. При этом он подчеркнул, что в первую очередь журнал перестанет выходить в Казахстане: «Мы попытаемся переосмыслить проект и, может быть, его реорганизовать. Но пока мы решили закрыть его в прежнем виде. Наши международные издания продолжат работу, поскольку редакция OYLA открывала их совместно с иностранными партнерами и имеет перед ними обязательства».

В официальном обращении редакции говорится, что издание выполнит все обязательства перед подписчиками и вернет деньги за последний номер. У читателей также останется возможность приобрести архивные выпуски.