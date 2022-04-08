До 50 выросло число жертв ракетного обстрела вокзала Краматорска

Среди погибших пятеро детей. 38 человек погибли непосредственно на вокзале, еще 12 умерли в больнице.

Украинские власти заявляют, что обстрел осуществили российские военные, использовав ракету "Точка-У". Российское Минобороны это отрицает, утверждая среди прочего, что не использует данный тип ракет.

Conflict Intelligence Team указывает, что еще еще в конце прошлого года сообщалось, что созданная незадолго до этого 47-я ракетная бригада 8-й армии (дислоцированной к востоку от Донбасса) имеет на вооружении «Точки-У» (их можно увидеть в репортаже местного телевидения). Бригадный комплект «Искандер-М» 47-я рбр получила только 26 января этого года, менее чем за месяц до вторжения, и едва ли успела его освоить.

Известно и об использовании Россией комплексов «Точка-У» на Киевском направлении — эшелон с пусковыми установками со знаком V был снят в Гомеле (РБ) во время вывода войск из Киевской области. О поставке этих комплексов в Беларусь ранее сообщали активисты проекта «МотолькоПомоги». Такие комплексы есть и у Беларуси, но отличаются характерным камуфляжем. Кроме того, мы ни разу не видели технику ВС РБ, обозначенную литерой V. Согласно данным РЖД, этот эшелон проследовал в Белгородскую область, где, видимо, комплексы должны принять участие в наступлении на Донбасс.

CIT предполагает, что удар мог быть нанесен из города Шахтерска, который находится под контролем России, где незадолго до попадания отмечался пуск неких ракет.

Несколько российских телеграм-каналов сразу после обстрела сообщили об ударе по "позициям ВСУ", однако затем быстро удалили или отредактировали сообщения. Накануне на одном из российских телеграм-каналов появилось предупреждение эвакуирующимся из Донбаса не пользоваться железнодорожным транспортом.