Всемирный банк прогнозирует падение российского ВВП на 11,2% из-за санкций

Аналитики Всемирного банка прогнозируют, что ВВП России в этом году упадет на 11,2% из-за санкций, а Украину ждет снижение более чем на 45%, сообщает Reuters .

Объем производства в Украине, вероятно, сократится на 45,1% в этом году из-за закрытия предприятий, сокращения экспорта и невозможности в принципе вести экономическую деятельность на большей части страны из-за войны, говорится в экономическом обзоре Всемирного банка «Война в регионе», опубликованном в воскресенье. В частности, закрытие судоходства по Черному морю из Украины сократило около 90% экспорта зерна страны и половину ее общего экспорта, война нарушила сельскохозяйственные посадки и сбор урожая, а ущерб инфраструктуре, который на начало марта оценивался в $100 млрд (около двух третей ВВП Украины в 2019 году), нанесет ущерб и будущему экономическому росту, наряду с оттоком украинских беженцев в другие страны.

Всемирный банк также прогнозирует падение ВВП России в 2022 году на 11,2% из-за финансовых санкций, введенных США и их западными союзниками в отношении российских банков, государственных предприятий и других учреждений.

В целом регион Восточной Европы, включающий Украину, Беларусь и Молдову, по прогнозам ВБ, продемонстрирует сокращение ВВП на 30,7% в этом году из-за потрясений, вызванных войной и нарушением торговли. Рост ВВП в регионе Центральной Европы, включающем Болгарию, Хорватию, Венгрию, Польшу и Румынию, снизится до 3,5% с 4,7% из-за притока беженцев, повышения цен на сырьевые товары.

Однако, по данным Всемирного банка, масштабы зависят от высокой степени неопределенности» в отношении продолжительности и интенсивности войны. При неблагоприятном сценарии, отражающем дальнейшие шоки цен на сырьевые товары и потерю доверия финансовых рынков, вызванную эскалацией войны, сокращение ВВП Украины может достичь 75% и сокращению производства в России на 20%. Это в свою очередь будет влиять и на экономику Европы.

«Российское вторжение наносит мощный удар по экономике Украины и наносит огромный ущерб инфраструктуре. Украине срочно нужна массивная финансовая поддержка, поскольку она изо всех сил пытается сохранить свою экономику, а правительство работает, чтобы поддержать украинских граждан, которые страдают и справляются с экстремальной ситуацией», - заявила вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анна Бьерде.

Всемирный банк уже предоставил Украине кредиты и гранты на сумму около $923 млн и готовит дополнительный пакет поддержки на сумму более $2 млрд.