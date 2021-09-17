Всемирный банк объявил о прекращении составления рейтинга Doing Business

Всемирный банк (ВБ) в четверг вечером объявил , что прекращает составление рейтинга бизнес-климата Doing Business. Внутреннее расследование пришло к выводу, что нынешний директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в свою бытность главным исполнительным директором ВБ оказывала давление на составителей рейтинга, чтобы продвигать в нем Китай, пишет The Bell.

Из материалов расследования Всемирного банка следует, что завышенная позиция Китая в рэнкинге 2018 года (78-е место вместо 85-го) стала следствием давления на составителей по двум направлениям. Со стороны офиса президента ВБ Джим Ён Кима от составителей требовали смены методологии, со стороны Георгиевой — «конкретных изменений в наборе данных Китая, призванных улучшить его позицию». Все это происходило в контексте кампании ВБ по увеличению финансирования, в котором Китай должен был сыграть ведущую роль.

«После анализа всей имеющейся информации… группа Всемирного банка приняла решение прекратить публикацию Doing Business», — говорится в заявлении.

Всемирный банк тем не менее признает, что интегральная сравнительная оценка инвестклимата необходима инвесторам, и обещает разработать к ней новый подход.

Георгиева принципиально не согласна с выводами и их интерпретацией в части ее роли в Doing Business — 2018.

«Я уже провела предварительные консультации с советом директоров МВФ по этому вопросу», — цитирует Bloomberg ее заявление.

В последние годы Doing Business неоднократно подвергался многосторонней жесткой критике. Составление рейтинга на 2021 год было приостановлено еще летом 2020 года из-за нарушения методологии в рейтингах 2018 и 2020 года. Но конкретных ошибок организация до сих пор не называла.

В 2018 году из-за несогласия с методологией рейтинга из ВБ ушел главный экономист Пол Ромер (получивший в том же году «Нобелевку» по экономике).

Казахстан ориентировал множество своих государственных программ на повышение места в рейтинге Doing Business. В последнем рейтинге Doing Business, выпущенном в конце 2019 года, Казахстан занял 25-е место из 190 государств.