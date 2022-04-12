Апелляционная коллегия отменила запрет на строительные работы по всему периметру озер Малого Талдыколя

Апелляционная коллегия столичного городского суда отменила запрет на строительные работы по периметру группы озер Малый Талдыколь. Об этом сообщили активисты инициативной группы SOS.Taldykol на своей странице в Instagram.

«Плохая новость: определение суда о запрете на любые виды строительных работ по периметру и в пределах 500 метров от берегов озер Малого Талдыколья апелляционная коллегия городского суда отменила», – сообщили активисты. В публикации сообщается, что причиной послужили процессуальные нарушения: не были привлечены другие заинтересованные лица, а именно, застройщики по каждому из 157 объектов.

«Однако, запрет на ведение строительных работ на некоторых участках вблизи ЖК City Lake все еще действует, так как на них было отдельное постановление, которое не было обжаловано», – также сообщили активисты инициативной группы, добавив, что, несмотря на это, засыпка на этом участке продолжается.

«(…) Одна из жительниц, Акмарал, увидела КамАЗ с грунтом и вызвала полицию, сразу после того, как она написала заявление и полиция уехала, машина все равно вывалила грунт», – указано в публикации.

3 марта специализированный межрайонный административный суд столицы запретил проведение любых строительных работ по всему периметру группы озер Малый Талдыколь. Позднее представитель Коалиции корпоративных юристов Aqiqat Шынгыс Темир сообщил, что засыпка территории озер, тем не менее, продолжилась.