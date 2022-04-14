Сенат исключил из резонансного законопроекта широкие полномочия МИОР о блокировке соцсетей и мессенджеров

В четверг в ходе пленарного заседания сенат рассмотрел в двух чтениях проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации» и вернул его в мажилис со своими поправками. В частности, депутаты конкретизировали, что уполномоченный орган будет требовать удалить только противоправный контент в отношении детей, а сам факт кибербуллинга будет определять специальная экспертная группа.

«Сенаторы, внимательно изучив предполагаемые законопроектом нормы, с учетом поступивших обращений, предложили пересмотреть ряд его предложений. Согласно внесенными сенаторами изменениям, заявления по фактам кибербуллинга в отношении ребенка будут рассматривать специально создаваемые для этого экспертные группы. Кроме того, сенаторами из законопроекта исключены широкие полномочия, позволявшие уполномоченному органу по своему усмотрению ограничивать доступ либо приостанавливать работу интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров. Акцент сделан на удалении, во взаимодействии с представителями онлайн-платформ, только информации, признанной экспертной группой кибербуллингом исключительно в отношении ребенка. Считаем, что такой порядок позволит найти разумный баланс между необходимостью оперативного реагирования на факты кибербуллинга в отношении детей и потребностью общества в информации», - сказал спикер сената Маулен Ашимбаев.

Как отмечается в заключении профильного комитета, сенаторы внесли в закон «О средствах массовой информации» поправку, устанавливающую компетенцию уполномоченного органа с государственными органами по ведению и определению порядка взаимодействия по ведению единого реестра учета, а также порядка ограничения доступа к запрещенной информации, приостановления и возобновления доступа к интернет-ресурсам, размещающим информацию, запрещенную или иным образом ограниченную к распространению законами РК или вступившими в законную силу судебными актами, а также доступ к которым был временно приостановлен внесенным в уполномоченный орган представлением генерального прокурора РК или его заместителей, предписанием уполномоченного органа.

«В связи с тем, что данные вопросы урегулированы в статье 41-1 закона "О связи", дополнения в статью 4-3 закона "О СМИ" предлагается исключить. Данные нормы напрямую затрагивают вопросы правосубъективности, прав и обязанностей физических и юридических лиц, а значит они должны регулироваться законом, а не подзаконным актом», - говорится в документе.

Вместе с тем закон «О СМИ» сенаторы предложили дополнить статьей, регламентирующей вопросы рассмотрения фактов кибербуллинга в отношении ребенка на интернет-ресурсах в форме заявления. А статья 41 закона «О связи» дополнена нормами по определению уполномоченным органом в области СМИ порядка ограничения доступа к запрещенной информации, приостановления и возбуждения доступа к интернет-ресурсам, размещающим информацию, запрещенную или ограниченную к распространению, а также порядка ведения единого реестра учета интернет-ресурсов, размещающих такую информацию.