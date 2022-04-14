По подсчетам Миннацэкономики за 10 лет из Казахстана было выведено более $100 млрд

За 10 лет из Казахстана было выведено более $100 млрд. Из них власти страны рассчитывают вернуть несколько десятков миллиардов долларов, заявил во время брифинга министр национальной экономики Алибек Куантыров.

«Если мы берем, например, привлечение прямых иностранных инвестиций, у нас объем большой, да, это за 30 лет более $400 млрд. Не один десяток миллиардов был выведен, но точную сумму здесь сказать сложно. Но это наверно, порядка $100 млрд, может быть чуть больше. Что касается сумм, [которые планируется вернуть], это смотря за какой период. Но там, в принципе, несколько десятков миллиардов долларов», − заявил Куантыров.

Отвечая на вопрос о механизмах возврата капитала министр юстиции Канат Мусин пояснил, что они все еще разрабатываются: «Вопрос этот сложный, не могу сказать, что его можно решать прям одним движением руки. Но все необходимые меры для этого принимаются сейчас».

Куантыров в свою очередь добавил, что для возврата капитала государство планирует разработать определенные преференции, которые подтолкнут их владельцев перевести деньги обратно в Казахстан. Для предотвращения последующей утечки капитала правительство проектирует налоговые и неналоговые меры стимулирования. В частности в рамках налоговых стимулов, будет убрана льгота по дивидендам, которая прежде позволяла компаниям выводить средства в материнские компании за рубежом или закупать какие-то излишние услуги.