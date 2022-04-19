Сенат вернул пресс-центр из подвала в прежнее помещение

Спикер сената Маулен Ашимбаев отреагировал на претензии журналистов об ограничениях в работе и переносе пресс-центра в подвальное помещение. Как сообщил во вторник пресс-секретарь палаты Данияр Рамазанов, пресс-центр вернули на второй этаж здания.

«Все комментарии журналистов Маулен Ашимбаев тогда внимательно выслушал, пообещал разобраться и поручил нам проработать этот вопрос. Позиция спикера – предоставить журналистам возможность работать там, где им комфортнее. В связи с этим сегодняшняя новость: пресс-центр возвращается в помещение, где он и располагался раннее», - написал Рамазанов в Facebook.

Также, сообщил он, брифинги будут проводиться «там, где удобнее журналистам»: в холле у зала заседаний. Сейчас готовят техническое оснащение площадки.

«Все это делается для того, чтобы у журналистов интервью были насыщенны контентом, у операторов – качественная картинка, свет и звук, у фотографов – хорошие ракурсы и т.д. Ни о каких ограничениях с доступом журналистов к любым депутатам, министрам речи не велось и быть не может», - заявил Рамазанов.

В минувший четверг, 14 апреля, в сенате ввели новую практику об участии в брифингах всех министров и депутатов, выступающих с докладами на заседании палаты. При этом в сенате считают, что «задавать вопросы и отвечать на них в спокойной обстановке – удобнее для журналистов, операторов, да и для самих спикеров, нежели делать это на бегу, где-то в лифте и т.п.».

«Рядом с брифинг-зоной мы организовали новый пресс-центр, однако журналисты посчитали, что прежнее расположение пресс-центра удобнее», - высказался Рамазанов.

Стоит отметить, что новый пресс-центр сотрудники сената переместили на этаж «В», что в переводе с английского (basement) – подвал. Там не ловит мобильная связь и не хватает рабочих мест. Рядом с пресс-центром располагается столовая и банкоматы.

В пятницу, 15 апреля, Союз журналистов Казахстана и международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» обратились к спикерам парламента и министру информации и общественного развития с открытым письмом, в котором призвали отменить новые правила для журналистов, ограничивающие их работу: что съемка в зале заседаний возможна лишь в течение 10 минут, интервью можно брать у спикеров только всем вместе за красной лентой с единственным микрофоном, а пресс-центр переместили в подвал здания. В профильных организациях расценили эти правила «проявлением неуважения к СМИ» и призвали отменить правила «как ограничивающие право общества на получение достоверной информации и препятствующие укреплению доверия власти и общества».