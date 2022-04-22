Госпредприятие в Кокшетау объявляет госзакупки, несмотря на миллиардные долги

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кокшетау Жылу» при акимате Кокшетау выставляет объявления на портале государственных закупок и заключает договора, несмотря на миллиардные долги и 423 исполнительных производства. При этом предприятие не может самостоятельно оплатить задолженность всем кредиторам, так как на его счета были наложены инкассовые распоряжения и аресты.

С невозможностью взыскать деньги столкнулось ТОО «Profinvestment», которое поставляло предприятию «Кокшетау Жылу» теплоизоляционние трубы. Адвокат компании Асылхан Аралбаев рассказал Власти, что в 2020-2021 годах ТОО заключили несколько договоров о государственных закупках с «Кокшетау Жылу». После того, как в течение года после оказания услуг оплата не была произведена, Аралбаев обратился в суд, в ходе которого было заключено мировое соглашение, согласно которому до 11 февраля 2022 года предприятие должно было оплатить долг размером почти в 27 млн. тенге.

«Когда срок оплаты начал подходить, в компании перестали выходить на связь. После окончания срока я снова обратился в суд и мне выдали уже исполнительный лист - с этим документом без проведения судебных заседаний выдается готовое решение. Потом нам сообщили, что на момент подачи заявления на них уже было открыто более 350 производств, сегодня я обновлял - уже 423 производства. Каждый день добавляются по 5-6 новых кредиторов. Они не могут расплатиться с теми, с кем работали в 2018 году и при этом продолжают набирать госзакупки», - рассказывает адвокат.

В марте 2022 года в акимате Кокшетау Аралбаеву сообщили, что предприятие «Кокшетау Жылу» не имеет возможности оплатить все долги самостоятельно, так как на счета предприятия государственным судебным исполнителем были наложены инкассовые распоряжения и аресты.

«Самое интересное то, что никто не объясняет, как они работают, если на их счета наложен арест. Нам все говорят - договор заключен, деньги не выплачены, значит, идите в суд. Нам самим интересно, почему, когда предприятие фактически банкрот, оно вообще функционирует. Оно не может функционировать. Тем более это государственное предприятие. Как получают зарплаты сотрудники этой компании? У них отдельный счет?», - говорит Аралбаев.

Сейчас адвокат направляет жалобы в различные инстанции и планирует записываться на приемы в государственные органы.

«Кокшетау Жылу» - коммунальное предприятие при акимате Кокшетау, занимающееся теплоснабжение. О проблемах с взысканием его долгов бизнесмены говорили еще год назад, когда исполнительных производств было вдвое меньше, а сумма задолженности перед кредиторами достигала почти 4 млрд. тенге.