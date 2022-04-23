Несколько десятков человек собрал митинг против блокировок соцсетей

Больше ста человек собрал в Алматы в субботу митинг против поправок в законодательство, позволяющих блокировать соцсети, передал корреспондент Власти. На этой неделе парламент смягчил закон о блокировках, тем не менее организаторы не стали отменять митинг.

Собравшиеся держат плакаты с призывом отказаться от цензуры соцсетей и интернета в целом и обеспечивать полный доступ к информации.

Выступившая на митинге правозащитница Татьяна Чернобиль, участница экспертной группы по цифровым правам, отметила, что выбранные государством методы контроля кибербуллинга – неэффективны.

«Решать проблему кибербуллинга можно по-разному, гораздо менее радикальными методами, без ограничения права всех пользователей на доступ к информации. Что мы предлагаем: прекратить контролировать и цензурировать интернет. Интернет-ресурсы и авторы контента должны иметь возможность и время обжаловать требование казахстанского госоргана в случае выявление случаев кибербуллинга. Кибербуллинг не должен быть поводом ограничивать доступ ко всему ресурсу», - отметила она.

«Вместо цензуры следует применять другие меры пресечения кибербуллинга, которые успешно практикуются во всем мире. Например, практиковать обучение взрослых и детей навыкам поведение в сети и навыкам цифровой гигиены, работать с институтами семьи, действовать в наилучших интересах ребёнка, в конце концов задействовать в диалоги самих детей», - подчеркнула Чернобиль.

Резонансные поправки в законодательство были предложены депутатами от правящей партии Айдосом Сарымом и Динарой Закиевой. В первом варианте поправок предлагалось обязать владельцев социальных сетей и мессенджеров открыть представительство на территории Казахстана и назначить его руководителями граждан Казахстана. А министерство информации и общественного развития получило бы дополнительные полномочия по блокировке соцсетей. В феврале несколько смягченный вариант законопроекта был принят мажилисом.

Сенат, рассмотревший законопроект в апреле, пересмотрел ряд его предложений. В частности, согласно внесенным сенаторами изменениям, заявления по фактам кибербуллинга в отношении ребенка будут рассматривать специально создаваемые для этого экспертные группы. Также из законопроекта исключены широкие полномочия, позволявшие уполномоченному органу по своему усмотрению ограничивать доступ либо приостанавливать работу интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров. Акцент был сделан на удалении только информации, признанной экспертной группой кибербуллингом исключительно в отношении ребенка.

Мажилис согласился с поправками сената, закон направлен на подпись президенту.