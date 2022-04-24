Организаторы убеждены, что принятый в стране закон не работает
Десятки людей вышли в столице на митинг за защиту прав животных
Фото Тамары Вааль

До сотни человек вышли в воскресенье в столице на митинг за защиту прав животных, передал корреспондент Власти.

Митинг был согласован местными властями. Его участники призывали прекратить уничтожение бродячих животных, больше помогать зоозащитникам и активистам, не оставлять без внимания факты насилия над животными.

Организатор митинга Екатерина Янчук в своем выступлении отметила, что принятый в Казахстане закон о борьбе с насилием над животными фактически не работает, поскольку в нем осталось много лазеек. Не создано единой системы и подходов в отношении бродячих животных, каждый исполнительный орган сам может решать, как ему поступать. При этом их уничтожение продолжается повсеместно.

Выступающие на митинге также говорили о необходимости прекратить производство одежды и обуви, для которых используются кожа и шерсть животных, призывали задуматься об отказе от мяса.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Казахстанцы, пострадавшие от ядерных испытаний, могут подать заявку на выплату компенсации через eGov
Новости
Дожди, шквалистый ветер и град ожидаются в Казахстане
Новости
Задержан Кайрат Кудайберген
Новости
«Банк ЦентрКредит» покупает казахстанский «Альфа-Банк»
Новости
Завод по производству полипропилена в Атырауской области запустят в ближайшие месяцы – Мирзагалиев
Новости
До 300 человек собралось на митинг против утильсбора в Алматы