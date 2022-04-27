Путин согласился на участие ООН и МККК в эвакуации мирных граждан из Мариуполя

Накануне в Москве состоялась встреча генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с Владимиром Путиным. Глава ООН назвал вторжение в Украину противоречащим Уставу международной организации и предложил создать совместную группу для организации гуманитарных коридоров, в том числе с завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает Русская служба ВВС .

Путин заявил, что все коридоры открыты, а боевые действия на «Азовстали» в Мариуполе не ведутся, поскольку он распорядился не штурмовать завод, а заблокировать его. Но украинские власти сообщают, что обстрелы территории «Азовстали» не прекращались.

При этом Путин согласился на участие ООН и международного комитета Красного Креста в организации вывода мирных граждан с осажденной территории завода.

«Президент согласился, в принципе, на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации гражданских лиц с комбината “Азовсталь” в Мариуполе», – сказал пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, которого цитирует сайт организации.

По его словам, теперь этот вопрос будут обсуждать представители Управления ООН по гуманитарным вопросам и министерства обороны России.

Как сообщается на сайте ООН, глава всемирной организации и российский президент обсуждали предложения Генсека по гуманитарной помощи ООН и эвакуации мирных жителей из зон боевых действий, в частности – из осажденного Мариуполя, где тысячи гражданских лиц и украинских военнослужащих укрываются на территории комбината «Азовсталь».

Выступая перед журналистами в Москве, Антониу Гутерриш заявил, что для ООН вторжение 24 февраля – это нарушение территориальной целостности Украины, которое противоречит Уставу ООН. Он напомнил, что неоднократно призывал установить перемирие, чтобы защитить гражданское население и наладить диалог по поиску мирного решения, но пока добиться этого не удалось. Тем временем гибнет много гражданских лиц, сотни тысяч людей не могут выбраться из зон боевых действий.

«Чтобы эвакуировать гражданское населения и доставить крайне необходимую помощь, нам срочно нужны гуманитарные коридоры, которые будут по-настоящему безопасными и будут соблюдаться всеми сторонами», – заявил глава ООН.

Он предложил учредить гуманитарную контактную группу, в которую войдут Россия, Украина и ООН, «чтобы искать возможность для открытия безопасных коридоров и локальных режимов прекращения огня, а также заручиться гарантиями их реальной эффективности».

Ситуацию в Мариуполе Гутерриш назвал «кризисом внутри кризиса»: тысячи людей там нуждаются в жизненно важной гуманитарной помощи, многие – в эвакуации. Он предложил, чтобы ООН, Международный комитет Красного Креста, а также силы Украины и России координировали свои усилия по доставке гуманитарной помощи и эвакуации тех, кто хочет покинуть Мариуполь, в том числе находящихся на территории сталелитейного предприятия «Азовсталь», в том направлении, в котором они пожелают.

Генсек ООН добавил, что неоднократные сообщения о многочисленных нарушениях и даже возможных военных преступлениях должны быть изучены в ходе независимого расследования, чтобы виновные понесли ответственность.

В четверг генеральный секретарь ООН прибудет в Киев, где он проведет рабочую встречу с министром иностранных дел и президентом Украины.