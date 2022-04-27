​Рабочие карагандинского «Алтай полиметаллы» пожаловались на притеснения и массовые увольнения

Рабочие Теректинского горно-обогатительного комплекса ТОО «Алтай полиметаллы» организовали сход, во время которого пожаловались на притеснения, угрозы и массовые увольнения на своем предприятии. Они также рассказали о неправомерном поведении руководства, потребовав его отставки и возможности создать профсоюз, сообщает КазТАГ .

«Вчера, например, уволен парень по имени Сакен, он восемь лет работал. Почему служба безопасности (СБ) не следит за фабрикой, а провоцирует рабочих? Например, приходят в помещение, ходят [в развалочку] вот так, они ищут повод для конфликта? СБ не позволяет нам работать. Они должны уйти. СБ даже генеральному директору не подчиняются. Нужна смена руководства, нужны те, кто по-человечески будут к нам относиться. Были времена, когда были руководители, которые могли с нами вместе чай попить, а эти поставили себя так, чтобы воспринимались как враги», — сказали рабочие на сходе.

Они также заявили о получении угроз: «Мы тоже здесь работали, жители этого села, семь лет работали, а теперь они к нам отправили каких-то чужих людей. Там есть такой Нурсултан, у него, прямо не знаю, организованная преступная группировка что ли. Они отправили людей, угрожали со словами: «У вас есть дети» и заставили нас уволиться по собственному желанию. Поэтому мы написали, потому что у нас есть дети. При этом, за семь лет работы мы не получили ни одного замечания».

На встрече с представителями «Алтай полиметаллы», чиновниками и правоохранительными органами один из рабочих привел пример, когда сотрудник лишился работы по воле инженера, а шофера отправили в отпуск без содержания на время, пока автомобиль находится на ремонте. «Вот, сидит инженер тут, вот он заявил: "Мой ночной сон нарушили, разберитесь" и в итоге человека уволили», — рассказал участник встречи.

По словам рабочих, работы лишились около 150 человек, которым не выплатили компенсации, людей вместе с их семьями выселяют из служебного жилья.

«Инициативная группа рабочих предприятия «Алтай «Полиметаллы» высказала ряд предложений руководству. Так рабочие просили: 1. Не переселять со служебных квартир семейных работников в общежитие; 2. Руководству наладить коммуникации с работниками предприятия; 3. Создать профсоюз и заключить коллективный договор. 4. Остановить неправомерные действия со стороны службы безопасности. На встрече с коллективом, также присутствовал аким Каркаралинского района, обсуждение проходило в конструктивной форме, общественный порядок не был нарушен», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе акима Карагандинской области.

В начале января рабочие Теректинского ГОК уже выходили на забастовку с требованием выплаты заработных плат, которая некоторое время задерживалась. В пресс-службе акима Карагандинской области после этого сообщали, что по итогам переговоров временный трудовой спор исчерпан, а в областной полиции уточнили, что рабочие получили свои деньги.

Теректинский ГОК, являющийся филиалом ТОО «Алтай Полиметаллы», занимается разработкой медного месторождения «Коктасжал» в Каркаралинском районе Карагандинской области.