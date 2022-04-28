Токаев проголосовал на выборах депутата мажилиса от АНК

Касым-Жомарт Токаев принял участие в XXX сессии Ассамблеи народа Казахстана и проголосовал на выборах депутата мажилиса парламента, избираемого от АНК, вместо выбывшего, сообщает Акорда.

После голосования президент поговорил с доверенными лицами кандидатов в депутаты. Он отметил, что в связи с предстоящим принятием поправок в Конституцию голосование в таком формате проходит в последний раз.

«Но Ассамблея народа Казахстана будет надлежащим образом представлена в нашем Парламенте», - заверил он.

Сегодня проходят выборы депутата мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана. Они отличаются от предыдущих поскольку впервые АНК выдвинула на одно место двух кандидатов (обычно на одно место претендовал один кандидат). Эти кандидаты – теперь уже бывший зампред АНК, 52-летний предприниматель Закиржан Кузиев и 58-летний юрист Виталий Тварионас. Выбирать депутата будут 527 делегатов.

Вероятнее всего, это последние выборы депутатов от АНК. Согласно поправкам в Конституцию, в мажилисе депутатов от Ассамблеи больше не будет, а в сенате из 10 назначаемых президентом депутатов половина будут рекомендованы АНК (но решения все равно останутся за президентом, он же председатель Ассамблеи).