Генпрокуратура опровергла согласование митингов в крупных городах 1 мая

Генеральная прокуратура сообщила, что информация о согласовании митингов в крупных городах 1 мая не соответствует действительности.

«В социальных сетях отдельные лица распространяют ложные сообщения о том, что якобы акиматами гг.Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актобе, Актау и Жанаозен согласовано проведение 1 мая т.г. митингов относительно военных действий в Украине. Данная информация не соответствует действительности», - говорится в заявлении заместителя генпрокурора Болата Дембаева, распространенном в субботу.

В заявлении указывается, что 1 мая «на центральных площадях населенных пунктов акиматами планируются провести только культурно-массовые мероприятия, посвященные празднованию «Дня единства народа Казахстана».

В Генпрокуратуре отметили, что организаторы митингов не обращались с уведомления в акиматы, либо получили отказ в их проведении.

Ведомство также предупредило об ответственности за участие в них.