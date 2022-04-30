Ведомство предупредило об ответственности за участие в них
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Генпрокуратура опровергла согласование митингов в крупных городах 1 мая
Митинг против войны в Украине в марте в Алматы, фото Юны Коростелевой

Генеральная прокуратура сообщила, что информация о согласовании митингов в крупных городах 1 мая не соответствует действительности.

«В социальных сетях отдельные лица распространяют ложные сообщения о том, что якобы акиматами гг.Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актобе, Актау и Жанаозен согласовано проведение 1 мая т.г. митингов относительно военных действий в Украине. Данная информация не соответствует действительности», - говорится в заявлении заместителя генпрокурора Болата Дембаева, распространенном в субботу.

В заявлении указывается, что 1 мая «на центральных площадях населенных пунктов акиматами планируются провести только культурно-массовые мероприятия, посвященные празднованию «Дня единства народа Казахстана».

В Генпрокуратуре отметили, что организаторы митингов не обращались с уведомления в акиматы, либо получили отказ в их проведении.

Ведомство также предупредило об ответственности за участие в них.

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