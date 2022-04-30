Генпрокуратура опровергла согласование митингов в крупных городах 1 мая

Ведомство предупредило об ответственности за участие в них
Генеральная прокуратура сообщила, что информация о согласовании митингов в крупных городах 1 мая не соответствует действительности.
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