ФРС США повысила базовую ставку

ФРС единогласно установила ставку по федеральным фондам в диапазоне от 0,75% до 1%, что было ожидаемо. Несмотря на падение валового внутреннего продукта за первые три месяца этого года, «расходы домохозяйств и инвестиции в основной капитал остаются высокими. Прирост рабочих мест был устойчивым», говорится в заявлении Федерального комитета по открытым рынкам центрального банка.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что политики готовы одобрить повышение ставки на полпроцента на предстоящих заседаниях в июне и июле. При этом он исключил повышение ставок на три четверти процентного пункта на предстоящем заседании и ясн дал понять, что повышение ставок, которое ФРС уже имеет в виду, «не будет приятным», поскольку оно вынуждает американцев платить больше за ипотечные кредиты и автокредиты и, возможно, снижает стоимость активов.

ФРС также заявила, что в следующем месяце она начнет сокращать активы примерно на $9 трлн, накопленные в ходе усилий по борьбе с экономическими последствиями пандемии коронавируса, в качестве еще одного рычага для контроля над инфляцией. В заявлении ФРС говорится, что баланс, который вырос примерно до $9 трлн, поскольку центральный банк пытался защитить экономику от пандемии, может снизиться на $47,5 млрд в месяц в июне, июле и августе и до $95 млрд в месяц. месяц, начиная с сентября.

Пауэлл и его коллеги полны решимости восстановить ценовую стабильность, даже если это будет означать шаги, которые приведут к снижению инвестиций в бизнес и расходов домохозяйств, а также к замедлению экономического роста. По его словам, последствия выхода инфляции из-под контроля были еще хуже. Тем не менее, по его мнению, экономика США достаточно сильна, чтобы выдержать предстоящее повышение ставок, не впадая в рецессию или даже не наблюдая значительного роста безработицы.